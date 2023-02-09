Çorum'dan 1 Tır odun ve kömür yola çıktı

Çorum Odun ve Kömür Satıcıları Derneği tarafından deprem bölgesine 1 TIR dolusu kömür ve odun yardımı gönderildi.

Dernek Başkanı Osman Şahin, depremzedelerin ısınma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda dernek üyelerinin katkılarıyla hazırladıkları 27 ton kömür ve 5 ton odunu Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine uğurladıklarını söyledi.

Türkiye'nin son yılların en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Osman Şahin, depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. 1 tır odun ve kömürden oluşan yardım malzemesi, Dernek Başkanvekili Halit Bölükbaş, eski dernek başkanı Mustafa Mert, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Şoförler Odası yöneticisi Hüseyin Coşkun ile Naim ve Sıddık Erol tarafından Afşin'e uğurlandı.