Çorum ekibi 152. saatte Ahmet'i enkazdan sağ çıkardı

Kahramanmaraş’taki büyük depremlerin ardından Adıyaman’da 152. saatte 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici sağ olarak kurtarıldı.

Narlıkuyu Sitesi'nde yaşadığı tespit edilen çocuğun koltuk sayesinde hayat üçgeni oluşturarak kurtulduğu bildirildi. Sağlık durumu iyi olan Ahmet’e serum takıldı.

Çorumlu Madenciler ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri dinleme yapılan 8 katlı Narlıkuyu Sitesi'nde 4. katta enkaz altında kalan Hacı Ahmet'in sağ olduğunu sabah saatlerinde tespit ettiler.

Çalışma sonrası depremin 152. saatinde ekiplerin kucağında enkazın girişine taşınan Hacı Ahmet Eyici, sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.