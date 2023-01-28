Çorum, en düşük site aidatı ödeyen ikinci il

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan artışa yönelik tartışmalar sürerken, apartman ve site aidatlarına ilişkin 2022 yılına ait veriler yayımlandı. Rapora göre, Türkiye'de en az aidat ödeyen ikinci il Çorum oldu.

Site aidatları 2022’de, bir önceki yıla kıyasla %83 arttı. En yüksek site aidatları sırasıyla Muğla, İstanbul ve Ankara’da görülürken, en düşük site aidatları ise Nevşehir ve Çorum'da görüldü. Çorum'da ortalama site aidatları 105, 83 lira olarak açıklandı.

2022’NİN AİDAT ŞAMPİYONLARI: MUĞLA, İSTANBUL VE ANKARA

20 binden fazla apartman ve site, 1,4 milyonun üzerinde konut ve 3 milyon kişi tarafından kullanılan Apsiyon’a göre; daire başı aidat ortalaması en yüksek il, 1.567,98 TL ile Muğla oldu. Muğla’yı; 1.474,78 TL ile İstanbul, 1.094,05 TL ile Ankara, 1.083,30 TL ile İzmir ve 773,59 TL ile Bursa izledi. Daire başına en düşük aidat ortalamasına sahip il ise 66,75 TL ile Nevşehir oldu. Nevşehir’i ise 105,83 TL ile Çorum, 117,13 TL ile Bolu, 144,58 TL ile Tunceli ve 174,80 TL ile Hatay takip etti.