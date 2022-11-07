Çorum Gazeteciler Cemiyeti 37 yaşında

6 Kasım 1986 tarihinde kurulan Çorum Gazeteciler Cemiyeti bir yılı daha geride bırakarak 37 yaşına girdi.

Kurucu başkanlığını İlhami Ilıman’ın yaptığı Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin Kurucular Kurulu’nda Mustafa Aymergen, Özcan Özdoğan, Nihat Karalar, S. Tekin Başkaya, Özgür Kolukısa ve Bahri Baş yer alıyor.

Geçen 36 yıl içerisinde Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini Kurucu Başkan İlhami Ilıman olmak üzere Azmi Öztürk, Özgür Kolukısa ve Mehmet Yolyapar ifa ederken, mevcut başkan Şevket Erzen ise görevini başarı ile yürütüyor.

Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile Karadeniz Gazeteciler Federasyonu’nun kurucuları arasında yer alan Çorum Gazeteciler Cemiyeti, geçen 36 yıl içerisinde basının içinde bulunduğu sorunların çözümü noktasında birçok başarılı çalışmaya imza attı.

Kentimizde faaliyet gösteren birçok yerel gazete ile internet sitesi çalışanlarını bünyesine alan Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Çorum’da bir basın müzesi oluşturulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

26 Şubat 2022 tarihinde yapılan genel kurulda güven tazeleyen Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ve yönetim kurulu, Basın Müzesi ile ilgili girişimler kapsamında başta Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek, bu konudaki taleplerini iletip görüş alışverişinde bulunmuştu.

Aynı zamanda Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliği görevini sürdüren Şevket Erzen başkanlığındaki Çorum Gazeteciler Cemiyeti, özellikle kente Basın Müzesi kurulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti, 26 Şubat 2022 tarihindeki olağan genel kurulunda yapılan seçimlerde güven tazeleyen Şevket Erzen başkanlığında ki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

“Bülent Özkaleli, Ali Özdemir, Sadık Örgel, Mustafa Külcü, Taner Şimşek, Mustafa Burak Yalçın, Bilal Çevrim ve Nihat Karalar. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022, 19:04