‘Çorum, güven ve huzurda ilk 3’te yer almaktadır’

FATİH BATTAR

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ÇOGEP projesi kapsamında yapılan “Kalpler Bir Yarınlar Bir” isimli projenin kapanış programında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’un güvenli ve huzurlu iller arasında yer aldığını belirterek;” İlimiz, kişilere karşı en az suç işlenen ilk üç şehir arasında. Çorum, huzur ve güvenlik açısından Türkiye’de önde gelen yerlerden.” dedi.

Çorum'da, polislerin yazıp oynadığı 'Boş Sandalye' isimli tiyatroda, teknolojinin kontrolsüz kullanımıyla ortaya çıkan aile içi iletişimsizlik sonucu sokağa ve suça sürüklenen çocuklar ile madde bağımlılığına dikkat çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce hazırlanan projede, polis memuru Burhan Efteli tarafından kaleme alınan 'Boş Sandalye' adlı tiyatro oyunu Çorum ve ilçelerinde sahnelenmeye devam ediyor. Son olarak Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyuna Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, polisler ve öğrenciler katıldı.

Yönetmenliğini Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Komiser Deniz Dağdelen, yardımcılığını komiser yardımcısı Elif Tekin'in üstlendiği tiyatroda polis memurları Ayşecan Atmaca, İbrahim Kurtoğlu, Osman Aktaş ve 15 öğrenci rol aldı.

Oyunda, suça, sokağa sürüklenen çocuklar, aile içi iletişim, madde bağımlılığı ve sonuçları, güvenli internet kullanımı ve kitap sevgisinin önemine dikkat çekildi.