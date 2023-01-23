‘Çorum hakettiği yatırımları alamıyor’

MURAT ÇETİN

Çorum’un hakettiği yatırımları devletten alması için her türlü çalışmayı yapacaklarını belirten Gelecek Partisi Teşkilat Bölge Koordinatörü Av. Rumi Bekiroğlu, “Çorum’un metropol şehirlerden hiçbir eksik yanının olmadığını düşünüyoruz. Tam tersine fazlamız var. Turizmde, sanayi teşviklerinde, kobi teşviklerinde ve devlet yatırımlarının genelinde en iyi hizmeti alması için mücadelemizi vereceğiz.” dedi.

Gelecek Partisi Teşkilat Bölge Koordinatörü Av. Rumi Bekiroğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, Kadın Kolları Başkanı Semra Bayrakdar, İl Başkan Yardımcısı Nergis Sonlu ve İl Sekreteri Hülya Kaşıkçı’dan oluşan heyet Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

‘SEÇİM HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK’

Ziyarette açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Teşkilat Bölge Koordinatörü Av. Rumi Bekiroğlu, Gelecek Partisi teşkilatlarının seçim hazırlıklarına başladığını söyledi.

‘NE OLURSA OLSUN ÇORUM SEÇMENİ İKTİDAR PARTİSİNİ DESTEKLER ANLAYIŞI ARTIK HÜKÜM SÜRMEMELİ’

TÜİK verilerine göre, Çorum’un ithalat ve ihracatta önde gelen bir il olmasına rağmen, gayrisafi milli hasılada hakettiği ödenekleri, yatırımları alamayan bir şehir olduğunu ifade eden Bekiroğlu, “Tabiri caizse “ne olursa olsun Çorum seçmeni iktidar partisini destekler” anlayışının artık hüküm sürmemesi gerekiyor. Çorum’un metropol şehirlerden hiçbir eksik yanının olmadığını düşünüyoruz. Tam tersine fazlamız var. Bu nedenle, turizmde, sanayi teşviklerinde, kobi teşviklerinde ve devlet yatırımlarının genelinde en iyi hizmeti alması için mücadelemizi vereceğiz” diye konuştu.

Partilerinin misyon ve vizyonunu hatırlatan Bekiroğlu, “Ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde, adaletin tesis edileceği, demokrasinin hakim kılınacağı, insanlarımızın refah seviyesinin yükseltileceği ve bu çerçevede eşitliğe önem verileceği ve tüm bu saydıklarımızın siyasi ahlak yasası ile taçlandırılacağı bir sistemi oluşturmak misyon ve vizyonumuzdur” ifadelerini kullandı.

'YEREL BASININ AYAKTA KALMASI İÇİN TEŞVİK İMKANLARI SAĞLAYACAĞIZ’

Yerel basının ayakta kalabilmesi için yasal düzenlemeler yapacakları vurgulayan Bekiroğlu, “Yerel basının ne kadar zor şartlarda çalıştığını biliyoruz. Gelir kapılarının kısıtlandığını, kağıt maliyeti ve yayıncılıkla ilgili işgücü maliyetlerinin arttığının farkındayız. Gelecek Partisi olarak, demokrasinin olmazsa olmazı olarak gördüğümüz yerel basının ayakta kalabilmesi için yasal düzenlemeler yaparak teşvik imkanları sağlayacağımızı belirtmek istiyoruz. Kağıt, bilişim sistemi, ekipman desteği ve çalışan personele ilişkin desteklerden bunlardan birisidir” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023, 19:10