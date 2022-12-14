Çorum İHH 2022’de 5 bin aileye yardım etti

Çorum İHH 2022 yılında il genelinde 5 binin üzerinde aileye yardım götürdü. Yapılan yardımlarda gıda kolileri, et ve nakit yardımları yer alıyor.

İhtiyaç sahiplerinden alınan talepler gerekli şartları sağladığı taktirde yardımlar ihtiyaç sahiplerine Çorum İHH İl İçi yardım birimi ekipleri tarafından ulaştırılıyor.

Çorum İHH’dan konu hakkında yapılan açıklamada, “Çorum İHH ekipleri bu hafta merkezdeki Nadık ve Sülüklü bölgelerinde yardım dağıtımlarını gerçekleştirdi. Dağıtımlar hiç yardım gitmeyen aileler öncelenerek devam edecek. Bu iyilik hareketinde ekiplerimize katılmak ve destek olmak isteyenleri Üçtutlar Mah. Murat Evler 6. Sk No: 12 adresindeki Çorum İHH Ofisimize bekleriz. İletişim için 0 364 224 26 20’yi arayabilir, aşağıdaki banka hesaplarımızdan bağış yaparak sizler de ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz. Vakıf Katılım Çorum Şb. IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01-Ziraat Bankası Çorum Şb. IBAN: TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01.” (Haber Merkezi)