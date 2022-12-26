Çorum İHH’dan ‘İyilik Soğuk Geçirmez’ kampanyası

Çorum İHH, “İyilik Soğuk Geçirmez” sloganıyla Suriye’deki çadır kamplara yönelik başlattığı kış çalışmalarına devam ediyor.

Suriye’de 2011 yılından bu yana süren iç savaş sebebiyle yarım milyona yakın insan hayatını kaybetti, yüzbinlerce insan yaralandı ya da sakat kaldı. Uluslararası raporlara göre bu süreçte 7 milyon kişi evsiz kalırken, 13 milyon kişi ise insani yardıma ihtiyaç duyar hale geldi.

Yüzbinlerce insanın zor şartlar altında hayatlarına devam ettiği Suriye’de, yüzlerce çadır kamp bulunuyor. Çadır kamplardaki durum, kış aylarında ise daha da zorlaşıyor. Bölgede, maddi imkansızlıklar sebebiyle bot, mont, battaniye, soba ve kömüre ulaşamayan on binlerce aile var.

ÇORUM İHH HAREKETE GEÇTİ

Çorum İHH, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da mazlumlara destek olmak amacıyla harekete geçti. “İyilik Soğuk Geçirmez” diyerek başlanılan kış çalışmaları kapsamında bölge için çok miktarda un, kuru gıda, kömür, battaniye gibi malzemelere ihtiyaç var ve yardım malzemeleri için tırlar hazırlanıyor.

Çorum İHH’dan yapılan açıklamada bir çuval un bedelinin 500 TL olduğu belirtildi.

Çorum İHH Kadın kolları ise bölgedeki çocuklar için bot ve mont çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki çocuklar için bir bot 150 TL iken bir mont 250 TL’ye tekabül ediyor.

Çorum İHH İnsani Yardım Derneği, “İyilik Soğuk Geçirmez” yardım kampanyası ile kış boyunca on binlerce kişiye destek ulaştırmayı hedefliyor.

Bu yardımlarda yer almak ve destek olmak isteyen hayırseverler Üçtutlar Mahallesi Muratevler 6. Sokak No:12’deki İHH Vakıf Ofisini ziyaret edebilirler.

Bağış için banka hesapları ise şunlar: Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği. Vakıf Katılım Çorum Şb. IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01.

Ziraat Bankası Çorum Şb. IBAN: TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022, 18:37