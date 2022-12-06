Çorum İHH’dan mazlumlar yararına kahvaltı

Çorum İHH Kadın, kış günlerinin yaklaştığı şu günlerde mazlumlar yararına kahvaltı programı düzenliyor.

17 Aralık Cumartesi günü saat 09.30’da Hanoğlu Konağında yapılacak olan kahvaltı programına, İstanbul İHH Kadın Başkanı Tarihçi Yazar Fatma Türk konuşmacı olarak katılacak.

Çorum İHH Kadın Başkanı Merve Taşkaya, etkinlikleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya üzerinde mazlum kalmış çoğu coğrafya Müslüman oluşunun bedelini çok ağır şekilde ödemiş ve ödemeye devam ediyor. Bu kapsamda bizler Çorum İHH olarak insani yardım, eğitim çalışmaları, sosyal faaliyetler düzenliyor, medya üzerinden de tüm bu zulümleri duyurmak ve engel olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine soğuk kış günleri yaklaşırken mazlum coğrafyalara ulaşmayı hedefliyoruz. ‘İyilik Soğuk Geçirmez’ sloganıyla çıktığımız bu yolda insani farkındalığımızı artırmak ve infak adına bir araya gelmek için bu yardım kahvaltısını düzenliyoruz”dedi.

İHH Çorum’dan mazlum coğrafyalara, başta un olmak üzere, kuru gıda, kömür, sıfır kıyafet, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri ulaştırmayı hedefliyor.

Programa katılım davetiye ile yapılacak.

Programın davetiyeleri Çorum İHH Murat Evler 6. Sok. No: 12’deki ofisten alınabilecek. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022, 18:03