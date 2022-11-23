Çorum İşkur'dan 'operasyon' açıklaması

Dün ulusal ve yerel basında Çorum ve 6 ilde İşkur'da usulsüzlük yapıldı' şeklinde çıkan haberlere ilişkin İŞKUR Çorum İl Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada söz konusu operasyonda Çorum İŞKUR'da çalışanlarla hiçbir ilgisi olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi;

"İnternet Haber Siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden İl Müdürlüğümüzün adı da eklenerek “İŞKUR’a operasyon” şeklinde yapılan haberler üzerine basın açıklaması yapılması zarureti doğmuştur. Kamuoyuna yansıyan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2014-2018 yıllarına ait soruşturmanın; İl Müdürlüğümüz, çalışmaları/çalışanları ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Konu hakkında detaylı açıklamalar Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzce yapılmıştır. İl Müdürlüğümüzün adı geçirilerek yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

