Çorum, İstanbul’da tanıtılıyor

Çorum Belediyesi, şehrin tarihi güzelliklerini, kültürel mirasını, eşsiz güzelliklerini ve gastronomisini tanıtmak amacıyla İstanbul’da düzenlenen Çorum Tanıtım günlerinde yerini aldı.

Dünya Çorumlular Konfederasyonu tarafından 15-18 Aralık tarihleri arasında İstanbul / Maltepe’de gerçekleştirilen tanıtım günlerine İstanbul’daki Çorumlular yoğun ilgi gösterdi.

Çorum Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Dünya Çorumlular Konfederasyonu Başkanı Metin Akkuş, bürokratlar ve çok sayıda Çorumlu’nun katıldığı açılışta konuşan İsmail Yağbat, Çorum’u her platformda tanıtmak için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Göreve geldikleri günden beri Çorum’umuza önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizen Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Alt ve üst yapıyı ciddi anlamda yeniledik. Çorum’u, şehir dışındaki hemşehrilerimizin her geldiklerinde gurur duyacağı ve övünçle bahsedeceği bir şehir haline getirdik, getirmeye de devam ediyoruz” dedi. Yağbat, “Tüm bu çalışmalarımızı yaparken bir konuyu asla unutmuyoruz. Çorumlu olmanın ve Çorum’u anlatmanın ne kadar önemli olduğunu asla aklımızdan çıkarmıyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın beyin nerede bir Çorumlu varsa nerede bir Çorum varsa orada bizim de olmamız gerektiği vizyonu ve misyonunu her yerde kuvvetli bir şekilde göstermenin çabası içerisindeyiz. Bunu yaparken de gücümüzü dünyanın dört bir tarafında, ülkemizin 81 bir ilinde yaşayan siz değerli Çorumlu hemşehrilerimizden alıyoruz. Sizlerin bize verdiği destek sayesinde biz de Çorum’a, Çorumlu’ya sahip çıkmayı kendimize görev edindik” diye konuştu. Yağbat, İstanbul’da yaşayan tüm Çorumluları tanıtım günlerine davet etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle birlikte ziyaretçiler tanıtım günlerinde yer alan Çorum Belediyesi ve ilçelerin stantlarını gezdiler.

ŞEYMA DÖĞÜCÜ’DEN ÇORUM BELEDİYESİ STANDINA ZİYARET

15-18 Aralık tarihleri arasında İstanbul’un Maltepe ilçesinde düzenlenen Çorum Tanıtım günlerinin açılışına katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Çorum Belediyesi’nin standını ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’tan belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Döğücü, Çorum’un tanıtılması konusunda gösterdikleri gayretten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022, 19:24