Çorum kırmızıya dönmek üzere

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı kapsamında 81 ilde 360 istasyondan Türkiye’nin hava kalitesi anlık takip ediliyor. Bu kapsamda yapılan ölçümlere göre Çorum'un hava kalitesi alarm vermeye başladı. Çorum'da hava kalitesi kırmızıya dönüşmek üzere.

Bu kapsamda kirliliğinin doğru bir şekilde ölçülerek, illere göre hava kirliliği politikaları oluşturulması amaçlanıyor.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’nın dün sabahki haritasına göre, Türkiye’nin yeşil hava sahası az ve genel hava kalitesi “orta” seviyede görünüyor. Balıkesir, Denizli, Manisa kırmızı alarm veren iller arasındayken, İstanbul’un Kağıthane ilçesinde de hava kalitesi oldukça kötü durumda.

Düzce, Çorum, Ankara’da Ulus, Ostim, Siteler, Etimesgut ilçelerinde de hava kalitesi kırmızı renge dönüşmek üzere. Adana’da Seyhan, Çukurova, Antalya’da Muratpaşa, Alanya, Muğla’da Milas, Datça, Bolu’da Abant, Sinop’ta Erfelek, Trabzon’da Uzungöl, Erzurum’da Pasinler, Palandöken ilçeleri ise hava kalitesi iyi (yeşil) olan bölgeler arasında yer alıyor.

Sağlığı tehdit ediyor

Nüfusun ve motorlu taşıt sayısının artması, çarpık kentleşme, ormanların yok olması, fabrika bacalarından çıkan dumanlar hava kirliliğine neden olmaya devam ediyor.

Hava kirliliği insan sağlığına olan etkileri için vücuda giriş şekli, maruziyet süresi, etkenlerin yoğunluğu önemli yer tutarken, özellikle çocukların akciğer gelişimini olumsuz etkiliyor ve kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) gibi kronik hastalıkları da arttırıyor. Daha temiz bir hava için yapılması gerekenler ise şöyle:

-Toplu taşımayı tercih ederek daha az yakıt kullanılması.

-Araçların bakımlarının zamanında yapılması.

-Yürüme mesafesindeki yerlere yürüyerek ya da bisikletle ulaşımın tercih edilmesi.

-Duraklama ve beklemelerde aracın çalıştırılmaması.

-Kullanılmayan zamanlarda ışıklar ve elektrikli aletler kapatılarak enerji tasarrufu sağlanması.

-Fosil yakıt kullanımından temiz enerji (rüzgar, jeotermal, güneş enerjisi) kullanımına geçilmesi.

-Yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi.