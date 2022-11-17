Çorum kökenli Amerika’lı zeytinyağcı

FATİH BATTAR

Çorum’da doğan daha sonra 19 yaşında Amerika’ya yerleşen Diş Hekimi Emine Çatalbaş Colin, emekli olduktan sonra Muğla Milas’ta 500 dönüm zeytinlik alarak ‘Eminems’ markası adında zeytinyağı üretimine başladı.

Eşi Mark Colin’le Amerika’da yaşayan Emine Çatalbaş Colin’in en büyük hedefi ise kendi kurduğu zeytin yağı markasını yaşadığı yer olan Kaliforniya’ya ardından da tüm Amerika’ya pazarlamak.

Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer de köşesinde yarı Çorumlu yarı Amerikalı Emine Çatalbaş Colin ve eşi Marc Colin’inin kendi kurdukları Eminems zeytinyağı markasını ve hayat hikayesini kaleme aldı.

İşte o yazı;

MİLAS Zeytin Hasat Şenliği’nde ürettiği kaliteli zeytinyağı ile isim yapan Türk kökenli Amerikalı bir aileyi tanıtmak isteriz. Çorum’dan 1 yaşında İstanbul’a gelip, Üsküdar’da okuyup 19 yaşında Amerika’ya giden ve orada Diş Hekimliği okuyan Emine Çatalbaş Colin ile ABD’li eşi Mark Colin yıllarca Kaliforniya’da yaşamışlar. Amerikan Ordusu’ndan emekli olunca, Türkiye’de mi, Meksika’da mı yaşayalım, diye düşünüp tercihlerini Türkiye’den yana kullanmışlar. Milas’tan geçerken burayı çok beğenmişler, “İşte yaşanacak yer” demişler. Sonra Milas zeytinyağının AB coğrafi işaretini duyunca, gazetelerde sık sık Milas zeytinyağı üzerine yazılar okuyunca zeytin ve zeytinyağı üreticiliğine heves etmişler. Milas’ın Selimiye ve Derince mahallelerinden dört ayrı yerde, toplamda 200 dönüm (500 ağaç) zeytinlik satın almışlar. ‘Eminems’ diye kendi markalarını oluşturup zeytin ve zeytinyağı üretimine başlamışlar. Bir yandan da Milas’ta Bodrum-İzmir karayolu kenarında kendi zeytin sıkım tesisleri ile satış mağazalarını kurmak için kolları sıvamışlar. Hedefleri, başta uzun yıllar yaşamış oldukları ABD’ye zeytinyağı ihraç etmek. Bunun için özel tasarım siyah cam şişeler yaptırmışlar. Daha hasat dönemi başlamadan onlar çoktan zeytinlerini hasat edip yağlarını sıkmışlar ve bu özel yapım şişelere doldurmuşlar bile. Zeytinyağının kalitesinin tadımı ve üretimi için Emine Hanım Anita Zachou’yu Atina’tan Türkiye’ye transfer etmiş; Hayriye Gürkan ve Nilgün Eren adlı iki yardımcısı da var."