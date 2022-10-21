Çorum Tabip Odası’ndan Fincancı’ya tepki!

Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın TSK’nın sınır dışı operasyonlarda kimyasal silah kullandığıyla ilgili iddialarına sert tepki gösterildi.

Tabip Odasına Anayasa’da verilmiş başlıca görev ve yetkilerin hatırlatıldığı açıklamada bunlar, “Hekimlerin haklarını korumak, yeni haklar alınması için mücadele etmek, hekimlerin mesleki gelişimlerini (mezuniyet sonrası eğitim, sürekli eğitim gibi) sağlayıcı çalışmalar yapmak, tıp etiğini korumak, geliştirmek, tıp etiğine aykırı davranışlarda bulunan hekimleri uyarmak ve cezalandırmak, ülkenin sağlık politikaları hakkında fikir üretmek, bu görüşleri yetkililere iletmek, halk sağlığını koruyucu, geliştirici çalışmaları yürütmek ve bu konunun diğer tarafları ile işbirliği yapmaktır” şeklinde belirtildi.

Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkede yaşanan bunca ekonomik kriz varken, insan sermayesi büyük bir hızla kaybedilirken, özellikle genç doktorlarımızın öncelikli hedefi yurt dışına gitmek olmuşken, halkın sağlık hizmetlerine ulaşması gün geçtikçe zorlaşırken, sağlık personelinin çalışma şartları katlanılamaz hale gelirken Tabipler Birliğinin enerjisini harcayacağı yer siyaset alanı mıdır? Asıl problemlerimiz en acil şekilde çözüm beklerken izlenmesi gereken yol bu mudur?

Doktorları “kazandığı parayı azımsayan” meslek sahipleri olarak algılatan bir yaklaşımla savaşırken, algı yönetimi ile gerçekler bu kadar çarpıtılırken, TSK ile ilgili bu açıklama yapılarak nereye varılmak istenmektedir?

İstenilen hakların kazanılması, halk sağlığının geliştirilmesi, Tabip Odalarının üye sayılarını arttırmaları yani örgütlü mücadelenin gücünü arttırmakla olacaktır. Halk nezdinde kutsal bir kurum olan TSK ile ilgili yapılan açıklamalar hem halkımızı hem de doktorlarımızı üzmektedir. Çorum Tabip Odası Yönetimi olarak, Tabipler Birliği Başkanının, ülkenin en değerleri kurumlarından TSK ile ilgili yaptığı açıklamaları doğru bulmuyoruz ve bu tavrı kınıyoruz.” (Haber Merkezi)