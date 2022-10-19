Çorum TÜGVA'da görev değişimi

HURŞİT BOZKURT

Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Çorum Temsilcisi görevine Bahadır Kıyıklık getirildi.

Enes Kayabaşı’nın Vakfın Genel merkez yönetim kurulunda Spor Koordinatörü olarak yer almasının ardından TÜGVA İl Temsilciliği görevine Bahadır Kıyıklık’ın getirildiği belirtildi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu kutlu yürüyüşte, TÜGVA Çorum İl Temsilciliği görevine Bahadır Kıyıklık kardeşimiz getirilmiştir. Kendisine ve yönetimine Rabbimden muvaffakiyet dilerim” ifadelerine yer verdi.