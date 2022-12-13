Çorum'u İzmir'de tanıttılar

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş (İZFAŞ) ve TÜRSAB Fuarcılık A.Ş tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde organize edilen TTI. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi turizmcileri 8-10 Aralık tarihleri arasında 16. kez İzmir'de buluşturdu.

Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli destinasyonlarından çok sayıda katılımcı firmayı ve turizm profesyonelini Türkiye’nin en yeni ve en modern fuar kompleksi Fuarizmir’de ağırlayan turizm fuarında, Çorum’da stant açtı.

Çorum’un tarihi, doğal ve kültürel değerlerini tanıtmak ve turizm sektörü temsilcileriyle buluşmak amacıyla Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi de fuara katıldı.

Standı ziyaret edenlere tanıtım broşürü, harita, tanıtım filmi, boyama kitabı gibi materyaller dağıtılırken sıcak leblebi de ikram edildi. (Haber Merkezi)