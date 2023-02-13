Çorum'un bu ilçesinden fay hattı geçiyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Can kaybı ve hasar durumuna ilişkin güncel bilgiler gelmeye devam ederken deprem bölgelerinde enkaz çalışmaları sürüyor. Deprem riski taşıyan iller ve ilçelere ilişkin araştırmalar ise gerçekleşen depremler sonrasında hız kazandı.

Prof. Dr. Okan Tüysüz doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerindeki 110 ilçe hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Çorum'un ikinci ve üçüncü deprem riski olan iller arasında yer aldığını belirten Tüysüz, Türkiye'de fay hattının geçtiği ilçeler arasında Çorum'un Laçin ilçesi de olduğunu açıkladı.

ÇORUM'DA EN BÜYÜK DEPREM 1942 YILINDA YAŞANDI

Çorum'da en büyük deprem 1942 yılında yaşandı. Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı'ndan aldığımız bilgilere göre Çorum'da en büyük deprem 1942 yılında yaşandı. 5.9 büyüklüğündeki deprem Laçin'de meydana geldi. Bu depremde 25 kişi hayatını kaybetti.

1996 YILINDA YAŞANAN DEPREM HEM ÇORUM'U HEM AMASYA'YI VURDU

Yakın zamanda en büyük deprem ise 1996 yılında yaşandı.

14 Ağustos 1996 tarihinde yerel saat 04:55 ve 6:00 da, Amasya ve Çorum İlleri civarında orta büyüklükte iki deprem oldu. Deprem Araştırma Dairesi (Ankara) tarafından depremlerin 5,4 ve 5,2 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Bu deprem, Çorum'a bağlı Karasar, Büyük Düvenci, Konaklı, Ayvalı, Tanrıvermiş, Çitli, Işıklı, Gökçebel ve Pınarbaşı köylerinde ve Amasya ile Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerine bağlı, Balgöze, Oymaağaç, Büyükçay, Küçükçay, Mahmutlu. Pekmezci, Akpınar, Güllüce ve Gümüş nahiyesinde ağır derecede hasarlar yaptı. Depremlerin sabaha karşı meydana gelmesi ve ilk depremden sonra halkın dışarıda bulunması nedeniyle yaralanan insan ve can kaybı olmadı. Depremde, 26.08.1996 günü itibariyle Amasya iline bağlı köylerde 460 ev ağır, 409 ev orta ve 970 ev hafif ve Çorum iline bağlı köylerde 246 ev ağır, 303 ev orta ve 706 ev hafif derecede hasar gördü.