Çorum'un değirmen devi enerjiye yatırım yapacak

Türkiye'nin en kapasiteli ve en modern un fabrikalarından birisi olan Hatap Değirmenleri, önümüzdeki yıl enerji tasarrufu sağlayacak teknolojilere yatırım yapacak.

‘Nasıl Bir Ekonomi’ dergisinde yer alan habere göre, Hatap Değirmenleri Yönetim Kurulu Başkanı Latif Kavukçu, 1929'dan bu yana buğday unu üretimi yaptıklarını, daha sonraki yıllarda yem fabrikası ve yumurta tavukçuluğu üretimini de bünyelerine entegre ederek, bu alanlarda da faaliyet gösterdiklerini söyledi.

2023'te gerçekleştirmek istedikleri yeni yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Kavukçu, yeni projeleri arasında undan imal edilen ürünler ve un karışımları ile il gili çalışmalarının olacağını da kaydetti. Pazar olarak öncelikle iç piyasaya ağırlık vereceklerini daha sonra ihracata yönelecekleri bilgisini veren Kavukçu, "Yatırımlarımıza ayırdığımız bütçe ile 2023'te kalite kontrolü ve enerji tasarrufu sağlayacak teknolojileri üretim tesislerimize kurmak istiyoruz. Yılbaşından sonra modernizasyon çalışmalarına başlayacağız. Kurmayı planladığımız cihazlarla görev planlaması yaparak enerji tasarrufu sağlayacağız" dedi.

"HER ÇEŞİT UN ÜRETEBİLİRİZ"

Kavukçu, en son teknoloji ile donatılmış fabrikaları ve un depolama, karıştırma üniteleri ile istenilen her türlü unu üretebildiklerinin altını çizerek 300 ton/gün kapasiteli un değirmenine sahip olduklarını ifade etti. Kavukçu yaptığı açıklamada, "HATAP Değirmenleri 1929 yılında ucuz işgücüne dayalı teknoloji ile çalışan bir fabrika ile sektöre giriş yaptı. Zaman içerisinde değişen piyasa koşullarını ve gerçekleşen teknolojik yenilikleri yakından takip ederek bugün, Türkiye'nin en modern ve kalite odaklı üretim yapan un değirmenlerinden biri durumuna geldi" diye konuştu.

Kavukçu yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Bugün 300 ton/ gün kapasiteli un değirmenimiz, 90 yılı aşkın tecrübemiz, en son teknoloji ile donatılmış fabrikalarımız, un depolama, karıştırma üniteleri ile istenilen her türlüunu üretmeye hazırız."

"EKMEKLİK VE PİDELİK UN FİYATLARI SABİT TUTULDU"

2022 yılında devlet desteğinin yanı sıra firma olarak ekmeklik ve pidelik un fiyatlarını sabit tuttuklarını belirten Kavukçu, "2021 de ülkemizde buğday konusunda rekolte eksikliği yabancı kaynaklı ürünle desteklenerek elimine edilmiş olup yıl sonunda hammadde fiyatlarındaki artış ürün fiyatlarına da yansımıştır. 2022'de devlet desteği ile Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarından alınan sübvanse buğday sayesinde piyasa koşullarında sabit tutulmaya çalışan ekmeklik ve pidelik un üretimi firmamız tarafından da desteklenerek bu ürünlerin fiyatlarının sabit tutulmasına katkıda bulunulmuştur" diye konuştu.