Çocuk Gelişim Uzmanı Elif Durak, Çorum’un ilk ve tek ‘SAS Metodu’ uygulayan merkezi olma gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gelişimin, sağlıklı bireyler yetiştirmede, gelişimsel sorunları önlemedeki önemine her zaman vurgu yaptığını kaydeden Elif Durak, “Bu amaçla da bu meslekte ki parolam, daha sağlıklı çocuklar-bireyler topluma kazandırmak adına her gün bir öncekinden daha fazla çalışmak, öğrenmek, gelişmek ve daha çok çocuğa güzel dokunuşlar bırakabilmektir”dedi.

Uzun zamandır araştırmasını yaptığı ve uygulayıcısı olduğu ‘SAS Metodu’ hakkında bilgiler veren Durak, şunları dile getirdi:

NEDİR SAS METODU?

“Müzik, ses ve hikaye tabanlı dinletilerle bireyin yaşamında pozitif değişimler yaratan, güvenilir ve araştırmaya dayalı uluslararası kullanılan bir program metodudur. 3 yaş ve üzerinde uygulanabilir.

BU PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Kulaklıklar aracılığı ile müziği, tonları ve konuşmaları birer araç olarak kullanarak beynin iki yarı küresinin birbiriyle uyumlu ve dengeli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve böylelikle beyin gelişimine katkıda bulunmaktır.

SAS METODUNUN DESTEK OLDUĞU ALANLAR NELERDİR?

Dinleti programları çok kısa bir sürede bireylerin yaşam kalitelerinin artmasında yardımcı olur. Beynin düşünme, öğrenme, konuşma, beden kontrolü gibi ilgili merkezlerini uyarır ve beynin her iki hemisferinin daha hızlı ve dengeli bir iletişim kurmasına yardımcı olur. Bu sayede bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimlerini de desteklemiş olur.

NE KADAR SÜRÜYOR?

Bireye özel tasarlanmış dinleti programları günlük seanslar halinde uygulanır ve ortalama olarak 4 hafta sürer. (Haber Merkezi)