Çorum'un sevilen esnafı hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorum'da yaklaşık 35 yıldır pidecilik yapan şehrin tanınmış esnaflarından Nurettin Kaplan hayatını kaybetti.

Ahmet Emin, Veysel Kaplan, Ömer Kaplan, Sümeyra Kaplan ve Rümeysa Kaplan'ın babaları, Rabia Kaplan'ın eşi, Emrah Kaplan’ın abisi, Sümeyra ve Rümaysa Kaplan'ın Nurettin Kaplan, yakalandığı hastalığa yenik düşerek bugün hayata gözlerini yumdu.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakınlarına da başsağlığı diler.