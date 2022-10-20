‘Çorum ve Konya değirmen makineleri ihracatında Türkiye’yi dünya liderliğine taşıdı’

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi(HİTÜ) tarafından “İktisadi ve İdari Bilimler Açısından Makine ve İmalat Teknolojileri Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda konuşma yapan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz, Çorum ve Konya’nın Türkiye’yi değirmen makineleri ihracatında dünya liderliğine taşıdığını ifade etti.

Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleşen çalıştaya Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özden Özgür Yalçın, KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları müzik dinletisi gerçekleştirdi. Dinletinin ardından açış konuşmalarına geçildi.

KILIÇ, ÇALIŞTAYIN AMACINDAN BAHSETTİ

İlk olarak kürsüye gelen Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sabiha Kılıç, çalıştayın amacından bahsederek şunları söyledi: “Makine ve imalat teknolojileri konusunda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak katkı sağlayabileceğimiz ortak çalışma alanlarının tartışılması, kamu ve özel sektör paydaşlarıyla geliştirebileceğimiz yeni işbirliği projelerinin değerlendirilmesidir. Başta finans olmak üzere insan kaynakları, pazarlama, satış ve tedarik zinciri alanlarında potansiyel fırsatların değerlendirileceği oturumların verimli geçmesi temennisiyle.”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de üretim geliştirmeyle ilgili önemli adımlar attıklarını kaydetti.

‘ÖĞRENCİLERE YENİ UFUKLAR KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ’

Öğrencilere üniversite eğitimlerinin son dönemini işletmelerde tamamlama fırsatı sunduklarını belirten Rektör Öztürk, öğrencilerin teorik ve pratik bilgiye sahip şekilde üniversiteden mezun olmalarını sağladıklarını kaydetti.

Öztürk, ilkini "İktisadi ve İdari Bilimler Açısından Makine ve İmalat Teknolojileri Çalıştayı" adıyla organize ettikleri çalıştay serisine başladıklarını, alanında uzman kişilerin katılacağı çok sayıda programla öğrencilere yeni ufuklar kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

‘TÜRKİYE, İHRACATININ YÜZDE 10’UNU MAKİNEDEN GERÇEKLEŞTİRİYOR’

“Makine Sektöründe Finansmana Erişim” konu başlığı altında öğrencilere sunum yapan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz da Türkiye’de 30 bin tane makine imalatçısı olduğunu ifade ederek, “Türkiye ihracatının yüzde 10’unu makineden gerçekleştiriyor” dedi.

Çorum ve Konya’nın Türkiye’yi değirmen makineleri ihracatında dünya liderliğine taşıdığını aktaran Sevda Kayhan Yılmaz, “Gelmeden önce Çorum’un ihracatına baktım. 1.12 milyar genel ihracatı var. 67 milyon makine ihracatı var. Çorum’un ve geldiğim şehir olan Konya’nın saygı duyduğum iki özelliği var. Değirmen makinacıları. Bu iki şehrin değirmen makinecileri dünya şampiyonu oldu ihracatta. Başka şehirlerde var ama asıl olarak Çorum ve Konya odaklı üretilen değirmen makineleri Türkiye’yi değirmen makineleri ihracatında dünya liderliğine taşıdı” diye konuştu.

‘KENDİ KENDİNE YETEN BİR TOPLUM OLMAZSAK NE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ NE PARAMIZ KALIR’

Türkiye’nin üreterek büyümesi gerektiğini, bununda makine ve yazılımla olacağını vurgulayan Sevda Kayhan Yılmaz, “11’nci Kalkınma Planı’nda Çevre ve Enerji’nin öne çıkmasının sebebi paradır. Çünkü Türkiye’nin en büyük dış ticaret açığı enerji ve makineden geliyor. Makineyi eğer üretmezsek, kendi kendine yeten bir toplum olmazsak ne özgürlüğümüz kalır ne de cebimizde para kalır. Biz üretmeliyiz ve üreterek büyümeliyiz. Üretimde makine ve yazılımla olması gerekir.

‘VADELERİN KISA OLMASI MAKİNE SEKTÖRÜNÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLERDEN EN ÖNEMLİSİ’

Şuan yaşadığımız bir sorun var. Vadeler çok kısa. Bu satışımızı etkiliyor. Üretim tarafında bir parça daha iyiyiz. Sevk öncesi ihracat kredileri bizi rahatlatıyor üretim esnasında ama satış esnasında vadelerin kısa olması ne yazık ki makine sektörünün önündeki engellerden en önemlisi” ifadelerini kullandı.

"Makine ve İmalat Teknolojilerinde Ticaret ve Lojistik, Makine ve İmalat Teknolojilerinde Pazarlama ve Satış, Makine ve İmalat Teknolojilerinde İnsan Kaynakları" konularının da ele alınacağı çalıştay yarın sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022, 15:22