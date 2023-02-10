Çorum vekilini dualarla son yolculuğuna uğurladı

HURŞİT BOZKURT

Önceki gün hayatını kaybeden 19. Dönem Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu (73), bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Diyabete bağlı rahatsızlığı nedeniyle Özel Elitpark Hastanesi’nde ayağından bir operasyon geçiren ve geçen hafta Cuma günü taburcu olan Türkoğlu, önceki gün sabah saatlerinde evinde aniden kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Türkoğlu bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkoğlu'nun cenazesi ikindi namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, eski Çorum milletvekilleri Muharrem Şemsek, Murat Yıldırım, Feridun Ayvazoğlu, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, siyasi partilerin temsilcileri, Türkoğlu ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.