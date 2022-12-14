Çorum-Yozgat yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı

Çorum'un Alaca ilçesinde yolda makas atan tırın sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle Çorum-Yozgat yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Çorum-Yozgat yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı

Çorum'un Alaca ilçesinde yolda makas atan tırın sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle Çorum-Yozgat yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Hüseyin Karaca (57) idaresindeki 27 FT 818 plakalı tır, Çorum-Yozgat kara yolu Alacahöyük Kavşağı'nda makas attı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı. Tırın kasasının vinçle çekilmesinin ardından yol, ulaşıma açıldı.

(AA)

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