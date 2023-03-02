Çorum’da 63 kişi bağımlılıktan kurtuldu

FATİH BATTAR

Çorum Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nde (AMATEM) 2016 yılından bu yanan 1135 hastaya tedavi uygulanırken, 63 kişi tamamen bağımlılıklarından kurtuldu.

AMATEM’de yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Kemal Özönal, Çorum’da AMATEM’in 2015 yılında hizmete açıldığını söyledi.

2016 yılından bugüne kadar 1139 kişinin AMATEM’e başvurduğunu bunlardan 625 kişinin yatarak tedavi altına alındığını, 63 kişinin ise tamamen bağımlılıklarından kurtulduğunu kaydetti.

AMATEM’in alkol ve madde bağımlılarının tedavi görme amaçlı yatarak veya ayaktan tedavilerinin düzenlendiği, hastanın gönüllülüğü ve motivasyonu esasına dayalı olarak hizmet sunan merkez olduğunu belirten Özönal; “İlimiz AMATEM merkezi 2015 Kasım ayında hasta kabulüne başlamış olup 2016 Şubat ayı itibariyle yataklı servisimiz hizmete girmiştir. Merkez 3 katlı olup ginş katında avaktan poliklinik hizmeti verilmektedir. Yataklı serviste ise hasta odaları 2 kişilik olup tuvalet banyo alanları bulunmaktadır. Ayrıca odalarda televizyon, buzdolabı ve giysi dolapları mevcuttur. AMATEM servislerinde sunulan hizmetler ise Merkezimizde tedavi tamamen hastanın gönüllülüğü ve motivasyonuna davalı olarak ilaç tedavisinin yanında bireysel ve grup psikoterapileri, psiko-eğitim, psikososyal destek, rehabilitasyon, taburculuk sonrası sürece hazırlık faaliyetleri ve ailelere yönelik aile bilinçlendirme programları yapılmaktadır. AMATEM'de tedavi hastanın gönüllülüğü ve motivasyonuna bağlıdır. Bu nedenle zorunlu tedavi söz konusu değildir. Tedaviler yatarak ve ayaktan tedavi şeklinde sunulmaktadır.” şeklinde konuştu