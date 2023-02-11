Çorum’da bu binada çatlaklar oluşunca ekipler geldi

FATİH BATTAR

Çorum’da Mimar Sinan Mahallesi’nde 30 kişinin yaşadığı Ünal Apartmanı’nda deprem sonrası çatlaklar oluşurken, bina sakinleri tedirgin şekilde bekliyor.

Depremin ardından binanın bazı bölümlerinde çatlaklar oluştuğunu belirten apartman sakinleri, konuyu Çorum Belediyesi’ne iletti. Çorum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden ekipler binaya gelerek incelemelerde bulunurken, ekipler oluşan çatlağın dilatasyon çatlağı (Aynı veya farklı tip olmasına bakılmaksızın birbirine sınır yapıda olan imalatları ayırmak için aralarında bırakılan boşluk) olduğunu söyledi.

‘KENTSEL DÖNÜŞÜME BİR AN ÖNCE BAŞVURUN’

40 yıllık bina olduğu için bu tür çatlakların olmasının normal olduğunu belirten ekipler, bina sakinlerinin bir an önce Mimar Sinan’da uygulanacak kentsel dönüşüme başvurmaları gerektiğini ifade etti.

Bina sakinleri depremden sonra çatlaklar oluştuğunu ve bu yüzden evlere korkarak girdiklerini belediye ekiplerine aktarırken, belediye ekipleri ise binada depremden dolayı hasar olmadığını ama çok eski bir bina olduğu için kentsel dönüşüme bir an önce girmesi gerektiğini dile getirdi.

Bina sakinleri de kentsel dönüşüm için herkesle anlaşmanın zor olduğunu ve bu yüzden kentsel dönüşümde de tıkanma yaşanacağını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023, 19:45