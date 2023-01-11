Çorum’da cinayetler en çok sonbaharda ve gece işlenmiş

FATİH AKBAŞ

Çorum’da son 3 yılda işlenen cinayetlerde kurbanların yüzde 81,5’i erkekler yüzde 18,5’i ise kadınlar oldu. Bu cinayetlerin %76,9’u ateşli silahlarla işlendi.

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Ebru Hatice Demirelli, “Çorum İlinde Basına Yansıyan Cinayetlerin Değerlendirilmesi” isimli yüksek lisans teziyle son 3 yılda işlenen cinayetleri araştırdı.

Ebru Hatice Demirelli, Dr. Öğr. Üyesi Burak Gümüş’ün tez danışmanlığında yaptığı araştırmada 19 Nisan 2018 ile 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında Çorum ve ilçelerinde gerçekleşen toplam 65 adet cinayet vakasını inceledi.

Yapılan araştırma sonucunda cinayet vakalarında mağdurlarının 53 tanesinin (%81,5) erkek, 12 tanesinin ise (%18,5) kadın olduğu belirlenirken cinayet mağdurlarının 24’ünün 10 ile 29 yaş aralığında,18 tanesinin 30 ile 44

yaş aralığında, 14 tanesinin 45 ile 59 yaş aralığında ve 9’unun ise 60 yaş ve üzerinde olduğu tespit edildi.

CİNAYETLER EN ÇOK GECE İŞLENMİŞ

Araştırmada, cinayet vakalarının 51 tanesinin hafta içi 14 tanesinin ise hafta sonu işlendiği bunların %46,2’sinin gündüz %53,8’inin de gece gerçekleştiği belirlenmiş.

VAKALAR EN FAZLA SONBAHARDA

Son 3 yılda meydana gelen cinayetlerin mevsimsel olarak değerlendirilmesinin de yapıldığı araştırmaya göre en çok cinayet vakası %29,2 ile sonbahar mevsiminde gerçekleşirken bunu %24,6 ile yaz, %23,1 ile kış ve ilkbahar ayları izledi.

Bu vakaların aylara göre dağılımı ise şöyle:

“%10,8’i Ocak, %9,2’si Şubat, %7,7’si Mart, %9,2’si Nisan, %6,2’si Mayıs, %7,7’si Haziran, %4,6’sı Temmuz, %12,3’ü Ağustos, %6,2’si Eylül ve Ekim, %16,9’u Kasım, %3,1’i Aralık.

ATEŞLİ SİLAHLA ÖLDÜRME İLK SIRADA

Cinayetlerin işleniş şekillerinin de belirtildiği araştırmaya göre bu vakaların %76,9’u ateşli silahlar, %12,3’ü kesici aletler, %1,5’i darp, %3,1’i cisimle darp ve %6,2’si ise boğma şeklinde gerçekleşmiş. Vakaların 8 tanesi aile içi tartışma, 10 tanesi diğer aile ile tartışma, 13 tanesi arkadaş ile tartışma, 7 tanesi yabancı ile tartışma, 20 tanesi husumetli, 3 tanesi alacak-verecek ve 4 tanesi de maganda kaynaklı olmuş.

EN FAZLA EV VE SOKAKTA CİNAYET İŞLENMİŞ

Araştırmaya göre cinayetlerin meydana geldiği yer olarak ilk sırada %29,2 ile ev yer aldı. Bunu %12,3 ile iş yeri, %27,7 ile sokak, %23,1 ile arazi, %7,7 ile vasıta içerisi izledi.

Cinayet faillerinin %23,1’i 15 ile 29 yaş aralığındayken, %40’ı 30 ile 44 yaş, %20’si 45 ile 59 yaş aralığında, %16,9’u ise 60 yaş ve üzerinde olduğu belirtildi.