Çorum’da iki bölgede yeni şehir kurulacak

M.BURAK YALÇIN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da iki bölgede yeni şehir kuracaklarını açıkladı.

Erzurum Dede ve eski Kışla bölgesinde yeni şehir kuracaklarını belirten Aşgn, tapu işlemlerinin başlatıldığını ve yasal süreçlerin tamamlandığını ifade etti.

Aşgın; “Kısa süre içerisinde yeni şehir olarak göreceksiniz.” dedi

Çorum Obası’ndaki programa eski Genel Yayın Yönetmenimiz, AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayı Erol Taşkan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci ve basın mensupları katıldı.

YOLYAPAR: ÇORUM BASINI ŞEHRİN GELİŞMESİ ADINA CİDDİ EMEKLER VERİYOR

Programda konuşma yapan Çorum Haber Kurucu Başyazarı ve Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar Mehmet Yolyapar, yerel basının Çorum’un gelişmesi, kalkınması ve demokrasinin işlevsellik kazanması adına ciddi emekler verdiğini söyledi.

‘İNŞALLAH İÇİMİZDEN PARLAMENTODA YEREL BASINI TEMSİL EDEN İNSANLAR ÇIKAR’

AK Parti’den Milletvekili Aday Adaylığını açıklayan eski Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a da hayırlı olsun dileklerini ileten Mehmet Yolyapar, “Allah yolunu açık etsin. İnşallah içimizden parlamentoda yerel basını temsil eden insanlar çıkar” dedi.

ERZEN: BASIN YASASINDAKİ ŞARTLARIN HAFİFLETİLMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Yerel basının önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen de konuşmasında şunları söyledi: “Ülkemizin yerel basını tam olarak yerli ve millidir. Siyasi olarak ne olursa olsun. Bu basının halk ve devlet tarafından desteklemesi gerekir.

Gazetelerdeki azalma, sosyal medya ve internet medyasında bir değişim yaşandı. 13 Ocak’ta Basın İlan Kurumu(BİK) olarak genel kurul yapacağız. Yeni basın yasasındaki şartların hafifletilmesi için mücadele verececeğiz. Maliyetler çok arttı. Bunun altından kalkamayız diyen meslektaşlarımız çok fazla.

‘ANADOLU’DAKİ TÜM GAZETELERE KREDİ İMKANI VERDİK’

10 yıl BİK’te görev yaptım. Bu sene seçime katılmıyoruz. Bu süreçte BİK’in Anadolu’ya yüzünü çevirmesi için gayretler sarf ettik. BİK İstanbul, Ankara ve İzmir cemiyetlerine yardım ederdi. Şimdi 81 ildeki cemiyetlere yardım ediyor. Anadolu’daki tüm gazetelere kredi imkanı verdik. Anadolu’da zor şartlarda gazete çıkaran gazetelerin işlerini kolaylaştırmak için de çalışma yaptık. Erol kardeşimizin adaylığı hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Başka adaylar da bekliyoruz basından.”

DEMİRCİ: ZOR VE MEŞAKKATLİ BİR MESLEK

Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci de gazeteciliğin zor ve meşakketli bir meslek olduğunu kaydetti.

AŞGIN: VAATLERİMİZİN TAMAMINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Seyir Kulesi ile Pananomik Müze projelerinden vazgeçtiklerini açıklayan Başkan Aşgın, seçim dönemlerinde vaat ettiklerini bir bir gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplu ulaşımla ilgili de bilgi veren Aşgın, 5 yeni araç için pazarlık yaptıklarını ve 18 metrelik körüklü ulaşım aracı aldıklarını belirterek, Şubat ayında hizmete sunacaklarını söyledi.

‘KALE’NİN İHALE SÜRECİ BU AY BAŞLIYOR’

Şehrin geleceğine dair iki temel vizyonlarının olduğunu vurgulayan Aşgın, şunları söyledi: “Bir tanesi Çorum’u tekrar ihya etmek istiyoruz. 100 yıl önce bu şehrin ruhu neyse, kültürü, Türk İslam Medeniyeti kodlarına göre nasılsa bu şehri tekrar o ruhla ayağa kaldırmak. Tarihi şehir meydanını bunun için yapıyoruz. Kale’nin restorasyonuna başlıyoruz. İhale sürecini bu ay içerisinde başlatıyoruz. Kale’den Ulu Cami’ye tarihi kültür yolu ve tarihi Çorum meydanı kadim Osmanlı kentini ve bu şehrin ruhunu ayağa kaldıracak birinci vizyonumuz bu.

‘YENİ ŞEHİR PROJEMİZDE YASAL SÜREÇLER TAMAMLANDI’

İkinci vizyonumuz yeni modern bir şehir. 2 nokta da çalışmalarımız devam ediyor. Birisi eski Kışla bölgesi diğeri ise Erzurum Dede civarı. Tapu işlemleri başlatıldı, yasal süreçler tamamlandı. Kısa süre içerisinde yeni şehir olarak göreceksiniz.”

‘EROL TAŞKAN’IN DÜRÜSTLÜĞÜNE KEFİLİZ’

Aşgın, aday adaylığını açıklayan Erol Taşkan’ın dürüstlüğüne kefil olduğunu söyleyerek, siyaset yolunda başarı dileklerini iletti.

Milletvekilliği aday adaylığı nedeniyle mesleğe veda eden Genel Yayın Yönetmeniz Erol Taşkan ise tüm basın çalışanlarından helallik dileyerek; “Gazeteciliğe başladım günü hiç unutmam. Bir yitik ilanı için gittiğim Hakimiyet Gazetesi’nde 30 yılımızı tamamladık. Dün itibariyle de görevimi bıraktım. Tüm meslektaşlarımdan önce dua ardından destek bekliyorum. Hepinizden helallik istiyorum. Uzun zamandır çalıştığımız bu meslekte hiçbir zaman düşman olmadık ama rekabet içinde olduk. Bundan dolayı istemeden dolayı kalbini kırdığımız kim varsa helallik istiyorum. Benden yana herkese hakkımı helal ediyorum. Siz de hakkınız helal edin.” şeklinde konuştu