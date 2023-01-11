Çorum'da Karayolları'na ait tarla kiraya verilecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Karayolları'na ait Osmancık Akören köyünde 24 bin 940 metrekare büyüklüğündeki tarla ihaleyle kiraya verilecek.

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait “Tarla” olan taşınmaz mallar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif usulüyle Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Binası İhale Salonunda toplanacak İhale Komisyonu huzurunda 18.01.2023 günü, saat 14:00’da yapılacak ihale ile 3 yıllığına kiralanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023, 18:32