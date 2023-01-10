FATİH BATTAR

Adalet Bakanlığı’nca Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla oluşturulan kütüphaneler için "Kitap İyileştirir" sloganıyla Çorum’da kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş da Adliye binasında oluşturulan kitap bağış standında kampanya hakkında basın mensuplarına bilgi vererek, kitap bağışında bulundu.

2021 yılında ceza infaz kurumu kütüphanelerini zenginleştirmek amacıyla ‘Bir Kitap Bir Umut’ kampanyası düzenlendiğini ve ülke genelinde 216 stantta ve kitap kumbaralarında toplam 256 bin 376 kitap toplandığını belirten Başsavcı Bektaş; “Bu yılda Adalet Bakanlığı tarafından ‘Kitap İyileştirir’ sloganıyla başlatılan kampanyanın amacı hükümlü ve tutukluların daha çok kitaba erişerek okuma alışkanlıklarına katkıda bulunmak ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.” dedi

Tüm Çorum halkını Çorum ve İskilip Adalet Sarayları ile AHL Park Alışveriş Merkezi’nde oluşturulan stantlara kitap bağışında bulunmaya davet eden Başsavcı Ahmet Bektaş, kampanyanın 15 Şubat’a kadar devam edeceğini açıkladı.

Kitap bağış kampanyasına Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Cezaevi Müdürü Hamit Karslıoğlu, hakim, savcı ve cezaevi personeli katılarak kitap bağışında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023, 19:25