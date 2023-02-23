Çorum’da kuraklık çiftçiyi kış ortasında sulama yapmak zorunda bırakıyor

FATİH BATTAR

Son yılların en kurak kışını geçiren Çorum’da çiftçiler, kış ortasında sulama yapmak zorunda kaldı.

Şubat ayının sonuna gelinmesine rağmen yeterli yağmur ve kar yağışının olmaması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi çiftçileri kara kara düşündürüyor.

Kuraklığın vurduğu Çorum’da ekim alanlarındaki bitki çıkışı ve gelişimini olumsuz etkilemesi üzerine bazı çiftçiler, tarlasını sulamaya başladı.

Tarlalarını sulayamayan bazı çiftçilerin yer altı suyunu kullanmak için kuyu açtırıyor.

Ocak ve Şubat ayında sulama yapmanın görülmemiş bir şey olduğunu ifade eden Çorumlu çiftçiler “Kuraklık bize kış ortasında sulama yapmak zorunda bırakıyor.” dedi

Türkiye’nin buğday, arpa üretiminde söz sahibi illerinden biri olan Çorum’da çiftçiler, yağışlı havayı dört gözle bekliyor.

Çorum’da bir buğday üreticisi kuraklığa en dayanıklı ürünlerin başında bulunan buğday ve arpa ekili alanlarını sulamaya başladıklarını söyledi.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir de şiddetli kuraklığın vurduğu Çorum’da çiftçilerin mecburen kış ayında sulama yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

‘ÇİFTÇİLERİMİZ GIDA SIKINTISI YAŞANMAMASI İÇİN FEDAKARLIK YAPIYOR’

Geçtiğimiz yıl kış ayının yağış açısından bereketli geçtiğini ancak bu yıl kış ayında yeteri kadar yağış olmadığını belirten Özdemir; “Bu nedenle bazı çiftçilerimiz kış ortasında sulama kanalları açarak tarlalarına su salarak sulama yapıyor.” dedi

Çiftçilerin Türkiye’de gıda sıkıntısı yaşanmaması için fedakalık yaptığını belirten Özdemir; “Fedakar ve özverili çiftçilerimiz son yıllarda bölgemizde aşırı kuraklık zuhur ettiğinden, ülkemizde gıda sıkıntısı çekilmememesi ve verimin artırılması için buğday ve arpa ekili alanları sulamaya başlamışlardır, kendilerini kutluyorum.” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023, 22:28