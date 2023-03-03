Çorum’da voleybol sporu yapılıyormuş!

FATİH BATTAR

İlginç soru önergeleriyle gündeme gelmeye devam eden İl Meclisi’nde geçtiğimiz ay, ‘Çorum’da voleybol sporu yapılıyor mu? şeklinde soru önergesi verilmiş ve önergenin araştırılması için Gençlik Spor Komisyonu’na havale edilmişti.

Meclis dünkü oturumunda Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Erdoğan Köroğlu, meclis üyelerine Çorum’da voleybol sporunun yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Gençlik ve Spor Komisyonu’nun yaptığı araştırma göre Çorum’da voleybol sporu yapıldığı anlatılırken, Pazar günü yapılacak oturumda ise ‘Kıbrıs Barış Harekatı’nın kimler arasında yapıldığına’ ilişkin verilen soru önergesi kapsamında meclis üyelerine Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili bilgi verilecek.

Meclisin bu tür araştırma önergeleriyle gündeme gelmesi hem kamuoyu hem vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken, vatandaşlar meclisin ilginç soru önergeleri yerine köylerin yol, su ve kanalizasyon gibi sorunlara ağırlık vermesi gerektiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023, 17:39