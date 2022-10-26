Çorum’da ‘yarım pide’ dönemi

FATİH BATTAR

Enflasyon ve döviz kurundaki artış hemen hemen her alanda etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle gıda ürünlerindeki yansıyan zamların vatandaşları daha da zorluyor. Fiyat artışlarının karşısında satışların azaldığını gören esnaf da kendince çözümler üretmeye başladı.

Son olarak Çorum’da 40 yıldır fırıncılık yapan Bulut Pide sahibi Mustafa Bulut, yarım pide satışına başladı.

Fırın camında ‘yarım pide 12.50 kuruş’ yazısını gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

23 Nisan İlkokulu karşısında hizmet veren Mustafa Bulut, artan fiyatlardan sonra öğrencilerin çok olduğu bölgede, öğrencilerin cebine uygun olsun diye ‘yarım pide’ dönemi başlattıklarını söyledi.

Yarım pide için özel bir hamur hazırladıklarını belirten Bulut, öğrencilerin yarım pideye ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. Pide fiyatlarına gelen zamdan dolayı öğrencilerin pideye hasret kaldığını ancak Bulut Pide olarak böyle bir uygulama öğrenci dostu pide salonu olduklarını ifade etti.

Yarım pideyi öğrencilerin yanı sıra artık vatandaşların da sorduğunu kaydeden Bulut; “Yaz dönemi fiyatı nedeniyle alım gücü düşük vatandaşlar için ‘yarım karpuz’ satışı başlatılmıştı. Biz de Bulut Pide olarak öğrenci bölgesinde hizmet verdiğimiz için öğrenciler uygun fiyata pide yesin diye yarım pide’ satışına başladık. Öğrenciler de başlattığımız uygulamayı çok sevdi. Öğlen arasında karnı açıkan yavrularımız gelip bir yarım pide karnını rahatlıkla doyuruyor. Yarım pide için özel bir hamurumuz var sadece öğrencilerimiz değil, vatandaşlar da yarım pide uygulamamızdan yararlanabiliyor ama sınırlı sayıda üretim yapıyoruz.” dedi

Bütün pidenin fiyatının uçtuğunu belirten bir vatandaş ise yarım pide uygulamasını çok doğru bulduklarını belirterek; “Valla herşeyin fiyatı uçtu. Sadece pide değil, ekmek, simit gibi diğer ürünlerde de yarım uygulaması başlatırlarsa seviniriz.” şeklinde konuştu