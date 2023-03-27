Çorum’daki gizemli kızdan esinlenerek roman yazdı

FATİH BATTAR

Yazar Behiye Işın, 5 yıl önce Çorum'daki bir mezarlığa her gece giren ve mezarlık başında ağlayan bir kızdan esinlenerek roman yazdı.

Hatırlanacağı üzere 5 yıl önce birileri Ulumezarlık’ta genç bir kızın geceleri mezar başında ağladığını görüp daha sonra ortadan kaybolduğunu iddia ederek, bunu sosyal medyadan duyurmuştu.

Videonun kısa sürede yayılmasının ardından ‘Çorum’da gizemli genç kız’ başlığıyla Türkiye’de günlerce konuşulmuş, bütün Türkiye bu gizemli kızın peşinde koşmuştu. Polis ekipleri mezarlıkta genç kızı bulmak için nöbet bile tutmuştu. Yaklaşık 4 gün süren bilmecinin ardından ekipler gizemli genç kızı mezar başında yakalamış ve kimliği belli olmuştu.

Yazar Behiye Işın da gizemli genç kızdan esinlenerek bir roman kaleme aldı.

Işın’ın gözlem ve analiz gücünü mizahi bir dille birleştirdiği ‘Gizemli Kız’ isimli kitabı, Ayrıkotu Yayınları etiketiyle raflarda ve internet satış sitelerinde satılmaya başlandı. Kitabın editörlüğünü şair ve yazar Pelin Özer üstlendi. Kitap, sapa bir kasabanın mezarlığında geçiyor. Okuyucu, bir gece vakti mezarlığa giren gizemli bir kızla birlikte kasabadaki insanların ansızın değişen yaşamlarına tanıklık ediyor.

Behiye Işın, önünden geçip farkına bile varmadığımız sıradan hayatların perdesini aralarken ölüm, yaşam, gerçek, batıl inanç, din gibi olguların bağdaşık bir toplumdaki yansımalarını da yalın ve mizahi bir dille sorguluyor.

Behiye Işın, aslında seyahat severlerin de bildiği bir isim. 2021 yılında Yeni İnsan Yayınları’ndan çıkan ‘Çocukla Geziyorum’ isimli seyahat kitabı bulunan Işın, çocuklarıyla birlikte Amsterdam, Budapeşte, İsviçre ve Strazburg’a yaptığı gezileri kitaplaştırmıştı.