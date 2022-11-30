Çorum’daki maden sahası ihaleye çıkıyor

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, aralarında Çorum’un da bulunduğu 53 ilde 222 adet maden sahası için ihaleye çıkıyor.

İhaleye ilişkin genel duyuru Resmi Gazete’de yayımlandı.

Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, başvuru gelmeyen sahalar yeniden ihale edilecek ve teklif tutarının yüzde 20’si oranında teminat alınacak. İhaleler 9 Ocak ile 20 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ağırlıklı olarak 2 ve 4’üncü grup madenlerin yer aldığı ihalelerde, sahaların 66 tanesi için 339 bin 396 lira, 155 tanesi için 226 bin 264 lira, 1 tanesi için de 361 bin liralık taban bedel belirlendi.

EKONOMİ’nin yaptığı hesaplamaya göre 222 maden sahası için belirlenen toplam bedel 57 milyon 827 bin lira.

İhalesi gerçekleştirilecek maden sahalarının bulunduğu iller şöyle: Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van, Yozgat.