Çorum’dan dünyaya açılan kapı

Mehmetçik Anadolu Lisesi, 2013 yılından beri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca desteklenmeye değer bulunmuş ve kabul edilmiş 43 projesi ile sadece Çorum’da değil tüm Türkiye’de adını ilk sıralara yazdırmış bir eğitim kurumu olarak dikkat çekiyor.

Okulda halen 8 Erasmus+ projesi yürütülüyor. Mehmetçik Anadolu Lisesi, Erasmus+ projeleri ve projelerin etkinlikleri sayesinde Çorum’u dünyaya tanıtıyor. Avrupa’nın dört bir yanından Çorum’a gelen öğretmen ve öğrenciler, Türk gelenek ve göreneklerini yakından görerek evlerine dönüyor.

Yüzlerce öğretmen ve öğrencinin yurt dışı hareketliliklerine katıldığı okulda, çok kültürlü bir hava esiyor.

Okulun duvarları, proje etkinlikleri ile dolu. Her bir koridorda kendinizi dünyanın bambaşka bir şehrinde gibi hissediyorsunuz. Erasmus+ projelerinin okulun öğrencilerini eğitim ve öğretime güdülediğini, Mehmetçik Anadolu Lisesini tercih eden öğrenci sayısının her geçen gün arttığını belirten İngilizce öğretmeni Melike Dibo, çalışmalarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Mehmetçik Anadolu Lisesi, yeni eğitim öğretim yılı etkinliklerine, Katipler Konağı’nda yaptığı proje bilgilendirme toplantısı ile başladı. Toplantıda yeni dönemde hayata geçirilecek olan projeler istişare edildi. Toplantıda personele projeler hakkında bilgiler verildi.

Yeni dönemde hayata geçirilecek olan projeler ise şunlar:

“Almanya Koordinatörlüğünde; 2020-1-DE03-KA229-077250_6 no.lu Raising the Conscious Citizens of Tomorrow; The Necessity Of A New Multicultural Democratic Culture ( Proje ortakları : Türkiye – ispanya – Portekiz – Macaristan )

Çekya koordinatörlüğünde; 2020-1-CZ01-KA229-078295_6 no.lu ( N)ever (S)top Saving H2o For Life; True Water Warrıors in Schools (Proje ortakları : Türkiye - İspanya - Yunanistan – Fransa – Romanya )

Romanya koordinatörlüğünde; 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050693 no.lu Renewable Energy in The Water, Energy & Food; Remember The Future and Save Today! ( Türkiye – Polonya – Portekiz – İtalya ) Almanya Koordinatörlüğünde; 2021-2-DE03-KA210-SCH-000048458 no.lu “Wasteless; Waste less, recycle more! (Proje ortakları : Türkiye - Romanya – Portekiz – Yunanistan), Polonya Koordinatörlüğünde 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050693 no.lu “Zero Waste” (Proje ortakları : Türkiye – Romanya – Portekiz )

Romanya koordinatörlüğünde; 2020-1-RO01-KA201-080253 no.lu Child Safety Matters (Proje ortakları : Türkiye -Portekiz –Polonya-İtalya)

Romanya koordinatörlüğünde; 2020-1-RO01-KA201-080253 no.lu Child Safety Matters (Proje ortakları : Türkiye -Portekiz –Polonya-İtalya)

St. Martin koordinatörlüğünde; 2022-2-NL02-KA152-YOU-000090809 no.lu "EQUAL" youth Project. (Proje ortakları : Türkiye –Malta-Bulgaristan –Hollanda), İspanya koordinatörlüğünde 2022-1-ES01-KA210-SCH-000082033 no.lu (Proje ortakları : Türkiye-Sardinia Adası-St.Martin-Romanya)