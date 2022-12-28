Çorumlu akademisyen hayatını kaybetti

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çorumlu hemşehrimiz Kaan Gül (39) vefat etti.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Kaan Gül hayatını kaybetti.

İngilizce Öğretmeni Nihan Gül'ün eşi, İpek ve Melisa Gül'ün babaları, emekli öğretmen Nevin Gül ile Hitit Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi İsmail Hakkı Gül'ün oğlu, Kutluhan Gül'ün kardeşi, Çorum Belediyesi'nden emekli Yaşar Göçmen ve Aynur Göçmen'in damadı Kaan Gül'ün cenazesi bugün ikindi namazının ardından Akşemseddin Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022, 15:06