Çorumlu Astsubay görevi başında hayatını kaybetti

30 yaşındaki Çorumlu Astsubay görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Tokat’ta görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ÇorumluJandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz (30) için tören düzenlendi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Gökdere Jandarma Karakolu’nda görevli evli ve 1 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz önceki gün öğle saatlerinde görevi başında rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Korkmaz’ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Karakolda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Türk bayrağına sarılı naaşı İl Jandarma Komutanlığına getirilen Korkmaz için tören düzenlendi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu ve askeri personel katıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023, 23:32