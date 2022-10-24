Çorumlu Bürokratlar Derneği kuruldu

Merkezi Ankara olan Çorumlu Bürokratlar Derneği kurularak faaliyetlerine başladı.

Dernek, ilk toplantısını 21 Ekim tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Metin Karaman başkanlığında gerçekleştirdi.

Derneğin amaçları arasında. “Bürokraside yer alan hemşehrileri birbirleriyle tanıştırmak, hemşehrilerin arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve dayanışmayı sağlamak, devlet yönetiminde ve bürokraside yer alan hemşehrilerin bilgi ve birikimlerini gençlere aktarmak, gençlerin ülke yönetiminde yer almalarını sağlayarak etkin çalışmalar yapmak, Çorum’un yetiştirdiği kişileri yeni nesillere tanıtmak ve geleceğe taşımak, Çorum’un unutulan ya da unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerini canlandırmak yeni nesillere aktararak, tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerini korumak, güzelleştirmek, tanıtmak için yönetici ve bürokratlarla işbirliği yapmak, eğitim ve öğrenim gören Çorum’lu yetenekli öğrencileri desteklemek, Çorum’un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ortaya çıkarmak, tanıtmak , ulusal ve uluslararası projeler oluşturmak, oluşturulan projelere katılmak veya destek olmak” olduğu belirtildi.

Metin Karaman toplantı açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında, “Niyet hayır, akıbet hayır diyerek çıktığımız bu yolda derneğimizi kurduk. Derneğimizin kuruluşu öncesi ve sonrası birçok görüşmeler ve istişareler gerçekleştirdik.Rabbim mahcup etmesin, Ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.

Toplantıya Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Çorumlu Bürokratlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Karaman, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan Vekili Hakan Yüksel, AYBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Güngör, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu, İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tuğrul Kaynarca, TCDD Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İbrahim Çelik, İller Bankası Daire Başkanı Salim Özgenç başta olmak üzere Çorumlu bürokratlar katılım sağladı.

Derneğin yönetim kurulu Metin Karaman, Orhan Babuccu, Selahattin Uzunkaya, Ramazan Ilıkkan, Alparslan Çuhacı, Salim Özgenç ve Faruk Ağaçbacak’tan oluşurken, denetim kurulunda ise Ömer Küçükevcilioğlu, Ömer Tök, Habil İlyas Sarıyerli ve Dursun Şen yer aldı. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022, 12:22