Çorumlu eczacılar Maraş’ta yaraları sarıyor

FATİH BATTAR

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremin ardından Türkiye Eczacılar Birliği koordinesinde Çorum Eczacı Odası’nda görevli eczacılar Kahramanmaraş’ta konteynır eczaneler kurarak, depremzede vatandaşların ilaç teminini sağlıyor.

Deprem bölgesine toplam 26 adet gezici eczane gönderen Türkiye Eczacılar Birliği, depremzede vatandaşların her türlü ilaca kolayca ulaşmasını sağlıyor. Bu kapsamda Türkiye Eczacılar Birliği koordinesinde Kahramanmaraş’ta 7 adet konteynır eczaneden sorumlu olan Çorum Eczacılar Odası’nı üyesi Eczacı Sönmez Çalışkan, Eczacı Mustafa Göbelek, ATV’de yayınlanan Esra Erol programına katılarak, bölgede eczacıların yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi

Ecz. Sönmez Çalışkan, Kahramanmaraş’ta yaraları sarmak için konteynır eczane kurduklarını belirterek, “Biz Kahramanmaraş’ta 7 adet gezici konteynırda eczaneden sorumluyuz Burada 100’e yakın eczacı bulunmakta. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için buradayız.” dedi

Ecz. Mustafa Göbelek ise normal eczanelerde hangi ilaç varsa konteynır eczanelerde de aynısının olduğunu ifade ederek; “Vatandaşlarımızın ilaca ulaşabilmesi elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 25-26 mobil eczanemiz var. Normal eczanelerde hangi ilaçlar varsa konteynır eczanelerimizde aynı ilaç var. Astım ilaçları, diyabet ilaçları, tansiyon ilaçları, psikiyatri ilaçları doktorların yazdığı her türlü ilacımız var.” şeklinde konuştu