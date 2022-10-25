Çorumlu gurbetçi kaza kurbanı

Fransa'da yaşayan Çorumlu gurbetçi ailenin 32 yaşındaki oğulları İlkay Delibaş, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz gencin ölüm haberi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Alaca’nın Kargın Köyü nüfusuna kayıtlı olup, uzun yıllardır Volgelsheim’da ikamet eden Hasan Delibaş'ın oğlu olan İlkay Delibaş, geçtiğimiz Cuma akşamı elim bir trafik kazası geçirdi.

Hastaneye kaldırılan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022, 10:28