Çorumlu işçi elim kazada hayatını kaybetti

Ankara’da ikamet eden Çorumlu işçi Erdoğan Havyar, çalıştığı sırada kafasına sac düşmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mecitözü'nün Kuyucak Köyü nüfusuna kayıtlı olup, Ankara’da yaşayan Erdoğan Havyar (52), bir inşaatta çalıştığı sırada kafasına sac düştü.
Olayda ağır yaralanan Erdoğan Havyar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Erdoğan Havyar’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ankara Ortaköy Mezarlığında toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022, 11:52