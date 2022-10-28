Çorum’un enerji yatırımlarını istişare ettiler

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret ettiler.

Ziyarette Çorum’un il merkez ile ilçelerin talepleri dile getirildi.

Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, ziyaretleri ile ilgili yaptıkları açıklamada, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’i ziyaret ederek İl ve İlçelerimizin talepleri hakkında istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımızın Çorum’umuza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Şehrimizin enerji alanındaki yatırımları ve projelerini konuştuk”ifadelerini kullandılar. (Haber Merkezi)