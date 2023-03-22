‘Çorum’un gelişmesi için havaalanı şart’

Gazeteci Mehmet Yolyapar, yaptığı basın açıklaması ile CHP’den Milletvekilliği Aday Adayı olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili aday adaylığı için başvuru yapan Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, CHP il binasında düzenlediği toplantıyla aday adaylığını kamuoyuna duyurdu.

Mehmet Yolyapar’ın basın toplantısına; CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, çok sayıda partili, ailesi ve dostları katıldı.

14 Mayıs seçimlerinin demokrasi adına adeta “köprüden önceki son çıkış” olduğunu ifade eden Yolyapar, Millet İttifakı’nın öngördüğü “güçlendirilmiş parlamenter demokratik sistem” için herkesin elinden gelen çabayı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yarım asırdır gazeteci olarak Çorum’un sorunlarına sahip çıktığını, etkin biçimde kamuoyu oluşturarak Çorum’a pek çok yatırım ve hizmetin kazandırılmasına katkı sağladığını kaydeden Yolyapar, “Çorum’un önde gelen kadın hakları savunucusu ve gençleri önceleyen yenilikçi bir vizyoner olarak, “daha yaşanır bir Çorum”, “sanayi ve kültür kenti Çorum” gibi hedeflerime, benim gibi düşünen ve bana inanan dostlarımla, hemşehrilerimle birlikte yürümek üzere yola çıktım” diye konuştu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİNE HAVAALANI ELEŞTİRİSİ

Konuşmasında havaalanına dikkat çeken Yolyapar, “Ulaşım alt yapısında istediğimizi bir türlü yaptıramadık. Aslında Çorum’a havaalanının şart olduğunu herkes biliyor. Örneğin, Cumhurbaşkanı o dönemin Çorum milletvekillerine “Bizim Milletvekillerine sorun bakalım havaalanı için ne düşünüyorlarmış” diye sordurduğu zaman bakın ne cevap almış; dönemin Çorum Milletvekili Salim Uslu “Gerek yok canım Merzifon havaalanı bize çok yakın” demiş, Lütfiye İlksen Ceritoğlu ise “Ben Ankara’dan Çorum’a gidip gelmek için karayolunu kullanıyorum” cevabını vermiş, yine mevcut Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise “halk istiyor falan filan” diyerek geçiştirilmiş. Aslında Çorum’un büyümesi ve gelişmesi için şart bir yatırım” dedi.

Basın toplantısının ardından partililer ve vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. (Haber Merkezi)