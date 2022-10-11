Çorum’un kahve markası: Tarihi Kahveci Hekim Efendi

FATİH BATTAR

Çorum’da üretilen Tarihi Kahveci Hekim Efendi, Çorum’un kahve markası olarak Çorum ve çevre illerde satışa sunuluyor.

Çorum’da marketlerde, baharatçılarda, benzin istasyonlarında, Adil Kayışoğlu’nda ve Çorum Belediyesi Hanımeli Yöresel Satış Noktaları’nda satışa sunulan Tarihi Kahveci Hekim Efendi kahveleri yakın zamanda Rusya ve Amerika’ya da ihracata başlayacak.

Tarihi Kahveci Hekim Efendi olarak Çorum’dan dünyaya açılan kahve markası olmayı hedeflediklerini belirten işletme sahibi Ramazan Sonkaya, Çorum’da kendi fabrikalarını kurmayı ve şubeleşmeyi istediklerini söyledi.

‘HEDEFİMİZ ÇORUM’DAN DÜNYAYA AÇILAN KAHVE MARKASI OLMAK’

3 çeşit kahve ile hizmet verdiklerini anlatan Sonkaya; “Tarihi Kahveci Hekim Efendi olarak 2019 yılında üretime başladık. Şu anda Çorum ve çevre illerde satış yapmaktayız. Kahvelerimiz marketlerde, benzin istasyonlarında, baharatçılarda, Adil Kayışoğlu’nda ve Çorum Belediyesi Hanımeli Yöresel Satış Noktaları’nda satışa sunulmaktadır. Firma olarak hedefimiz Çorum’dan dünyaya açılan kahve markası olmak. Bu konuda Rusya ve Amerika ile görüşmelerimiz devam ediyor.” dedi

Tarihi Kahveci Hekim Efendi’nin özel bir lezzeti olduğundan bahseden Sonkaya; “Kahvelerimiz 7 çeşit baharattan oluşmakta. İçinde keçi boynuzu, menengiç, yemen kahvesi, kakule, kakao gibi kimyasal içermeyen, tamamen doğal ürünler bulunmaktadır. Kahvelerimiz ayrıca migren, baş ağrısı, mide rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir.” diye konuştu

Sonkaya, Tarihi Kahveci Hekim Efendi’nin menengiç, damla sakızı ve kakule çeşitlerini denemek isteyen herkesi satış noktalarına beklediklerini sözlerine ekledi.