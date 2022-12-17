Çorum’un makine devinin hedefi dünyada 1 numara olmak

FATİH BATTAR

Yıllık ihracatı Yozgat, Tokat, Amasya gibi illerle yarışan Çorum’un makine devi GENİTEC, 2022 yılında ihracat rekoru kırdı.

Nasıl Bir Ekonomi Dergisi Çorum’da Ece Holding bünyesindeki GENİTEC’in 2022 yılındaki ihracat rekorunu kaleme aldı.

Dergiye konuşan GENITEC Genel Direktör/COC Ahmet Çenesiz, hedeflerini sektörde dünyanın bir numarası olmak olduğunu söyledi.

Dört lokasyonda toplam 8 üretim tesisi ile 345.000 metrekare açık alan 92.000 metrekarelik kapalı alanda üretim yapan ve 1.400 kişilik istihdamdan oluşan bir sanayi grubu olan ECE Holding, son sürat çalışma ve projelerine devam ediyor.

Ece Holding bünyesinde bulunan GENITEC şirketinin 2022 yılı ihracat rakamlarıyla ilgili bilgi veren GENITEC Genel Direktör/COC Ahmet Çenesiz, "GENITEC, anahtar teslim vitrifiye fabrikaları kuran bir teknoloji şirketidir. Uzun yıllardır geliştirmekte olduğu seramik üretim teknolojilerini geliştirerek dünyanın birçok ülkesinde makineler çalıştırmaktadır. Bugün itibariyle Avrupa'nın tek fabrika olarak en büyük vitrifiye makine üretim tesisine sahibiz, 80.000 metrekare açık 20.000 metrekare kapalı alanda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yüzde 100'e yakın ihracat yapmaktayız. 2022 ihracatımız yaklaşık 17 milyon Euro’dur" ifadelerini kullandı.

YENİ YATIRIMLA BİRLİKTE KAPASİTE VE İSTİHDAM RAKAMLARI ARTACAK

Yapmış oldukları yatırımla birlikte yüzde 50 kapasite artışı ile istihdam artışı olacağını dile getiren Çenesiz; “2022 bizim açımızdan güzel geçti. 2022 yılında ihracat rekorumuzu kırdık diyebiliriz. Ayni zamanda da birçok yeni anahtar teslim projelerimiz var.

Dünyanın en büyük üreticilerine çok yüksek teknoloji en katma değerli makinelerimizi sevk etmeye başladık. Ürünlerimizi daha da geliştirerek büyümeye devam edeceğimize inanıyoruz. Yeni ek bina ve talaşlı-kaynaklı imalat yatırımlarıyla yüzde 50 civarında kapasite ve istihdam artışı öngörüyoruz" diye konuştu.

GENITEC OLARAK DÜNYADA BİRİNCİ SIRAYA OTURMAK İSTİYORUZ

Çorum'un sanayisi gün geçtikçe gelişmeye ve buna paralel olarak da üretici firmalar her geçen gün daha fazla büyüme kaydediyor. Çorum'un sanayi alanındaki gelişiminin firmalara olumlu yansıdığını ve GENITEC olarak ise olumlu dünyada birinci sıraya gelmek istediklerini belirten Çenesiz, son olarak sözlerine şunları ekledi:

"Çorum nüfusuna oranla teknoloji üretme oranına baktığınızda çok önlerde yer alıyor. Bu manada makine başta olmak üzere tüm firmaların büyümeye devam ettiğini görebiliyoruz. Organize Sanayi Bölgesi şuanda nerdeyse tamamen dolmuş durumda. İlimiz açısından bu oldukça pozitif bir durum. Teknolojik gelişmemizi, katma değerli ürünleri, doğru referanslarla büyü terek sektörümüzde dünyada birinci sıraya gelme hayalimiz var. Genç bir firma olmamıza rağmen bunun çok da uzağında değiliz. GENITEC olarak çok kaliteli ekip arkadaşlarıyla çalışıyoruz, firmamız adına tüm ekip arkadaşlarıma göstermiş oldukları özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederim."

VİTRİFİYE ÜRETİMİNDE SEKTÖRE YARDIMCI OLUYORUZ

Vitrifiye üretiminin zorlukların dan bahseden Çenesiz, bu konuda sektöre yardımcı olmaya çalıştıklarının altını çizerek, "Yüksek basınçlı döküm sistemleri ve otomatik sırlama sistemleri gibi kalite ve verimliliği artıracak ürünlere yōneliyor firmalar. Bu kaçınılmaz bir ihtiyaç. Vitrifiye üretimi emek verilmesi gereken yoğun bir sektör ve biz bu manada sektöre yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle yatırım ve işletme sermayesi finansmanı da katma değerli ürünler için daha özel koşullar geliştirilebilecegini düşünüyorum. Kendi alanımızda çok ciddi bir know-how ve yogun mühendisliğimiz olduğuna inanıyoruz. Bunun desteklenmesinin hem ülke ekonomisine hem de firmaların Ar-Ge çalışmalarında daha cesur davranmalarına yol açacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022, 19:23