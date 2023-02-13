Çorum’un ‘manevi rehber ekibi’ Afşin’de

Çorum Müftülüğü’nün 35 kişilik manevi rehber ekibi, depremzedelere yardım için Afşin’e gitti.

Çorum İl Müftülüğü organizesinde merkez ve ilçelerde görev yapan din gönüllülerinden oluşan 35 kişilik manevi rehber ekibi, depremzedeler için toplanan yardımlarla birlikte önceki gün sabah deprem bölgesi Kahramanmaraş Afşin'e doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan şiddetli deprem sonrasında Çorum Müftülüğü de AFAD ile koordineli olarak yardım faaliyetlerine başlamıştı. Çorum'daki din gönüllüleri ve vatandaşların getirdiği yardım malzemeleri, Mehmet Zahit Kotku Camii altında bulunan Diyanet Gençlik Merkezi’nde toplandı.

Din gönüllüsü kadın ve erkeklerin gece gündüz demeden getirilen yardımları kolilere tasnif ettiği yardım çalışmasında, depremzede çocuklar için de özel ‘moral paketleri’ hazırlandı.

Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlara manevi rehberlik için Afşin'e gitmek üzere hazırlanan ve Çorum İl Müftülüğü önünde İl Müftü Vekili Fatih Kaya öncülüğünde toplanan 35 kişilik ekip dualarla deprem bölgesine uğurlandı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023, 19:45