Çorum’un plastik markası Türkiye’de ilk 8’e girdi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından gerçekleştirilen OSB Yıldızları Araştırması sonuçlandı.

Ankara’da TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen bir törenle sanayinin yıldızları ödüllerine kavuştu. Ödüller kapsamında, 12 farklı kategoride ilk 10’a giren 77 firmaya 120 plaket verildi.

Bu kapsamda Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Hitplast Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türkiye’de OSB’lerde satışını en çok artıran ilk 10 firma arasında 8.sırada yer almayı başardı. Çorum'dan sadece bir firmanın dereceye girebildiği ödül töreninde 38 ildeki 82 OSB’den 77 firma 126 ödül aldı. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin bugün geldiği durumu rakamlarla ortaya sererken, “OSB’ler üretimde yeni bir tarih yazdı” dedi.

Bakan Varank’ın katıldığı törende, asgari ücret desteğinin yüzde 75 artırılacağı müjdesi geldi.

HİTPLAST PLASTİK HAKKINDA

2009 yılında çorum sanayisinde üretimine başlayıp aktif rol alan ve farklı alanlarda faaliyet gösteren Hitplast Plastik, 2015 yılından bu yana da streç film üretimi ile yeni yatırımları ile hızla büyüyor.



