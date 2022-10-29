Coşkuyla kutladık

M.BURAK YALÇIN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Kutlama programı renkli görüntülere sahne olurken, etkinliğe vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, bazı daire müdürleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Vali Çiftçi’nin konuşmasının ardından Halk Eğitim Merkezi’nin halk oyunları ekibi ile Çorum Eğitim Kulübü Jimnastik Takımı gösteri yaptı.

Gösterilerin ardından Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Çorum Belediyesi Bandosu ve Mehter Takımının konserinin ardından 29 Ekim gösterileri kortej geçişi ile sona erdi.