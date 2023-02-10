Cuma namazından sonra köyünde toprağa verilecek

10 ili vuran Kahramanmaraş depreminden acı haberler gelmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Çorumlu Enes Ulupınar, göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.
Depremde Yahya Kemal, Vezir Hoca Bulvarı numara 270 Saitbey Sitesi'ndeki evinde göçük altında kalan ve kurtarılmayı bekleyen Ulupınar'ın, cansız bedenine dün ulaşıldı.
Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Ulupınar'ın bugün Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karapürçek Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.