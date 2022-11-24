Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 28 Şubat Mağduru Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Görüşme ile ilgili açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, post-modern darbe döneminde hayatları karartılan başörtüsü mağdurları başta olmak üzere mazlumlar için hak arama mücadelesi veren 28 Şubat Mağduru Öğrenci Derneği Yönetiminin, başörtüsü konusundaki tarihi kazanımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiklerini belirtti.

28 Şubat döneminde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalarına devam eden Dernek Yönetiminin, başörtüsü meselesini gündemden kati bir şekilde çıkartmak için hazırlanan Anayasa Değişikliği hususunda sonuna kadar destek olacaklarını belirttiklerini dile getiren Milletvekili Kavuncu, “Ardından Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdiminde bulunarak, fotoğraf çekindiler. Bu fotoğraf zindan karanlığından, aydınlık Türkiye yolculuğunun vesikası olarak kayıtlara geçti. Oldukça anlamlı ve kıymetli olan hediyede, okuduğu şiir bahanesiyle Pınarhisar Cezaevine mahkûm edilen Sayın Cumhurbaşkanımıza Başörtüsü Mağduru Derneği üyesi bir kardeşimizin 1999 yılında gönderdiği mektubun orijinali ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yazdığı cevabi mektubun orijinali ile Sayın Cumhurbaşkanımızın 2001 yılında Başörtüsü Mağduru Derneği üyesi kardeşlerimizle yaptığı bir toplantı sonrası duygularını paylaştığı hatıralar bulunuyor. Söz konusu mektupların içeriğinde en dikkat çekeni ise 1999 yılında Gönül Gündoğdu’nun yazdığı “Yazmamdaki en büyük etken geleceğin başbakanına yazıyor olmanın hazzını duymak; hepsi bu işte.” ibaresine karşılık Sayın Cumhurbaşkanımızın, “Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz “Pınarhisar Cezaevi” nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum.” şeklinde verdiği cevap olmuştur. “Sabır, Mücadele ve Zafer” şiarıyla en zorlu dönemlerde dahi inancını, azmini, kararlılığını hiç yitirmeden, küresel aktör, bölgesel lider Türkiye’yi inşa eden Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. ‘Hiç bir ceza Tayyip Erdoğan’ı bu millete hizmet etmekten alıkoyamayacak’ diyerek yola çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye’nin başarı destanları yazacağı yeni bir yüz yıla azimle, inançla, gururla yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, azîz milletimize hizmet yolunda Rabbimden, sağlıklı, bereketli, hayırlı uzun bir ömür diliyorum. Milletinin duasını almış, mazlumlara sığınak olmuş, Türkiye’ye hizmet yolunda destansı bir mücadele vermiş Sayın Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin”dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022, 18:29